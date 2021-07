Polizeibericht aus Weil der Stadt Schwarzarbeiter festgenommen

Weil der Stadt - Am vergangenen Freitag haben Stuttgarter Zollbeamte in Weil der Stadt sechs Fälle illegaler Ausländerbeschäftigung aufgedeckt. Laut Polizeibericht trafen die Beamten bei einer Kontrolle auf dem Hof einer Baufirma mehrere Arbeiter an. Bei vier Männern handelte es sich um kosovarische Staatsbürger, die ausschließlich einen Aufenthaltstitel für Slowenien vorweisen konnten. Auch ein Mann aus Nordmazedonien konnte keine gültigen Papiere vorlegen.