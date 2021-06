Weil der Stadt - Leichte Verletzungen hat sich ein Rennradfahrer am Dienstag gegen 19.30 Uhr bei einem Sturz in der Würmtalstraße in Hausen zugezogen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-Jährige war gemeinsam mit zwei weiteren Rennradfahrern in Richtung Tiefenbronn-Mühlhausen unterwegs. Als sie die Einmündung der Heimsheimer Straße passieren wollten, fuhr dort eine noch unbekannte Kleinwagen-Fahrerin heraus. Laut Polizeiangaben hatte diese möglicherweise die Radfahrer übersehen und nahm ihnen die Vorfahrt. Der 47-Jährige musste abbremsen und stürzte auf den Asphalt. Die unbekannte etwa 20 bis 25 Jahre alte Frau mit dunkelblonden Haaren fuhr mit ihrem weißen Kleinwagen anschließend weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der Pkw-Fahrerin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter 0 71 52 / 60 50 in Verbindung zu setzen.