Weil der Stadt - Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Donnerstag einen 60-jährigen Radfahrer ins Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 19.15 Uhr auf der Landesstraße 343 in einen Unfall verwickelt worden war. Zwischen Weil der Stadt und Möttlingen wollte ein 44-jähriger Mann mit einem VW Passat nach links auf die Kreisstraße 1021 in Richtung Simmozheim abbiegen. Beim Abbiegen übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den entgegenkommenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen.