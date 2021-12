Polizeibericht aus Weil der Stadt Porsche in der Kurve geschnitten

Weil der Stadt - Ein Porsche-Fahrer ist am Montagmorgen auf der Landesstraße 1182 zwischen den Stadtteilen Merklingen und Hausen von einem anderen Wagen geschnitten worden. Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Vorfall gegen 9 Uhr in einer lang gezogenen Rechtskurve. Um eine Kollision zu vermeiden, sei der 70 Jahre alter Porsche-Lenker nach rechts ausgewichen, woraufhin sein Gefährt die Leitplanke streifte. Der Schaden am Wagen wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.