Polizeibericht aus Weil der Stadt Polizist mit rotem Fahrrad beworfen

Weil der Stadt - Polizisten wollten einen bislang unbekannter Radfahrer am Donnerstag gegen 22 Uhr in Weil der Stadt kontrollieren, weil er an der Streifenwagenbesatzung ziemlich knapp und ohne Licht provokant vorbeigefahren ist. Nachdem der Unbekannte durch das geöffnete Beifahrerfenster aufgefordert wurde, stehenzubleiben, flüchtete er in eine Parallelstraße. Die Flucht verlief über die Hermann-Schnaufer-Straße über die Straße „Mäuerlesgang“ und weiter durch die Unterführung der Straße „Winkelgasse“, die mit einem Auto nicht befahren werden kann. Dort verloren die Beamten den Mann aus den Augen.