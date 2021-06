Polizeibericht aus Weil der Stadt Nach Fahrradunfall: Zeugen gesucht

In diesem Moment zeigte die Unbekannte mittels Handzeichen an, nach links abbiegen zu wollen und bog unvermittelt ab. Ein überholender 78 Jahre alter Radfahrer musste nun ausweichen und stieß mit einer 54-jährigen Pedelec-Fahrerin zusammen. Beide stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Der 78-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die unbekannte Verursacherin des Unfalls, die ein grünes Pedelec der Marke Merida gefahren haben soll, hielt kurz an und setzte ihre Fahrt dann, trotz Aufforderung anzuhalten, fort.