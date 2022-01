Polizeibericht aus Weil der Stadt Mit drei Promille: Mann pöbelt im Bus

Weil der Stadt - Eine Linienbusfahrerin hat am Montag gegen 16.30 Uhr von einer Haltestelle in der Hausener Straße in Merklingen aus die Polizei alarmiert, weil sich in ihrem Bus ein Mann befand, der andere Fahrgäste anpöbelte und herumschrie. Laut dem Polizeibericht trafen die Polizisten des Leonberger Reviers im Bus auf einen apathisch wirkenden 61-Jährigen. Da er darüber hinaus alkoholisiert zu sein schien, musste er zunächst einen Atemalkoholtest machen. Das Ergebnis: rund drei Promille.