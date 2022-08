Weil er betrunken mit einem Pedelec unterwegs war, muss ein 41-Jähriger sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Am Montag gegen 21 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf einen gestürzten Pedelec-Fahrer in der Hauptstraße in Merklingen, einem Ortsteil von Weil der Stadt. Der Mann habe ein Messer bei sich und wirke bedrohlich. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen vor Ort, stieg der 41-Jährige auf sein Fahrrad und versuchte zu flüchten. Die Polizei konnte ihn jedoch einholen und festhalten. Bei der weiteren Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Mann ein Multitool mit Messer. Außerdem stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Der 41-Jährige musste sich folglich einer Blutentnahme unterziehen und die Nacht in Gewahrsam verbringen. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.