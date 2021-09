Polizeibericht aus Weil der Stadt Mann zündet Leitpfosten an

Weil der Stadt - Mehrere Zeugen haben am Montag gegen 18.35 Uhr gemeldet, dass ein Mann auf der Landesstraße 343 Leitpfosten anzünden würde. Dieser war zu Fuß von Möttlingen (Landkreis Calw) in Richtung Weil der Stadt unterwegs. Auf Höhe eines Schützenhauses begann er, Teile seiner Kleidung auszuziehen. Er wickelte seine Klamotten um zwei Leitpfosten und zündete sie mit einem Feuerzeug und Streichhölzern an.