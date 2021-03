Weil der Stadt - Ein Nachbarschaftsstreit ist am Mittwochabend in Merklingen eskaliert. Wie die Polizei berichtet, ging ein 37 Jahre alter Mann auf seinen 48 Jahre alten Nachbarn los und schlug auf ihn ein. Beide wohnen im gleichen Haus in der Mittleren Straße. Der 48-Jährige wohnt im Obergeschoss und führte dort Renovierungsarbeiten durch. Dies führte zum Streit mit dem 37-Jährigen.