Polizeibericht aus Weil der Stadt Mann entblößt sich vor Elfjähriger

Weil der Stadt - Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der sich am Dienstag vergangener Woche vor einem elfjährigen Mädchen in Weil der Stadt entblößt hat. Wie die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg erst jetzt mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen 15.10 und 15.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach entblößte sich am Bahnhof ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann vor der Elfjährigen. Das Mädchen habe dabei auf einer Bank bei der Bushaltestelle gesessen.