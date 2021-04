Weil der Stadt - Bei einem Unfall in der Josef-Beyerle-Straße in Weil der Stadt am Donnerstag gegen 18.20 Uhr sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 44-jährige Hyundai-Fahrerin vom Gelände eines Getränkemarktes auf die Straße ein und übersah dabei vermutlich einen 21-jährigen BMW-Fahrer und dessen 16-jährigen Beifahrer.