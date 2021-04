Weil der Stadt - Ein Leergutautomat, der zerknüllte Bierdosen nicht annahm, hat am Mittwoch gegen 19.50 Uhr einen 64-Jährigen in einem Discountmarkt in der Merklinger Straße in Weil der Stadt in Rage versetzt. Erst soll er auf den Automaten eingeschlagen und dann zwei Mitarbeiterinnen beleidigt haben. Der Aufforderung, das Geschäft zu verlassen, kam er nicht nach.