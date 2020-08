Polizeibericht aus Weil der Stadt Jogger wird beraubt

Weil der Stadt - Ein 27-jähriger Jogger ist am Donnerstagmorgen am Würmufer in Weil der Stadt beraubt worden. Gegen 6 Uhr war der Jogger neben einer Brücke beim Sägewerk unterwegs, als ihm der Unbekannte auffiel, der augenscheinlich Selbstgespräche führte. Als der Jogger den Mann fragte, ob er Hilfe benötige, reagierte dieser zunächst nicht. Plötzlich aber schlug er dem Jogger mit einem Messer auf den Arm und riss ihm eine Goldkette vom Hals. Gleichzeitig forderte er sein Opfer dazu auf, ihm sein Bargeld zu geben. Der Dieb machte eine Beute von etwa 200 Euro.