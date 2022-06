Ein 86-jähriger Mann ist am Montag in Weil der Stadt von einem Unbekannten bestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich der Senior gegen 10 Uhr im Bereich des Viehmarktplatzes in Weil der Stadt. Ein Unbekannter sprach den Senior an und bat ihn, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der Senior holte hierauf seinen Geldbeutel hervor und sah nach, ob er der Bitte nachkommen könne. Er musste dies jedoch verneinen. Im Nachgang stellte er jedoch fest, dass mehrere Geldscheine, im gesamten ein dreistelliger Betrag aus seinem Geldbeutel fehlten. Die Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Täter den Geldwechseltrick nutzte und die Geldscheine mitgehen ließ. Der 86-Jährige beschrieb den Mann als etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt und mit dunklerer Haut. Er hatte kurze dunkelbraune Haare und war dunkel gekleidet. Hinweise an die Polizei, Telefon 0 70 33 / 5 27 70.