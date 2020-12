Weil der Stadt - Die Polizei sucht eine Fahrerin eines dunklen Kleinwagens, die sich nach einem Unfall aus dem Staub gemacht hat, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sie hatte am Montag gegen 7 Uhr in der Jahnstraße in Weil der Stadt beim rückwärtigen Ausparken den verkehrsbedingt haltenden Mercedes einer 41-Jährigen gerammt. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.