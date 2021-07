Polizeibericht aus Weil der Stadt Elf Menschen nach Küchenbrand verletzt

Weil der Stadt - Nach einem Küchenbrand am Dienstagabend im Weil der Städter Teilort Münklingen haben insgesamt elf Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten. Um 21.10 Uhr wollte ein 38-Jähriger in seiner Küche im Alten Weg Pommes zubereiten und erhitzte dafür Fett, das er kurzzeitig unbeobachtet ließ. Als er in die Küche zurückkehrte, hatte sich das Fett entzündet. Es bildete sich dicker Qualm, der durch das gesamte dreigeschossige Haus zog. Die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt rückte mit 43 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen aus. Der Brand konnte zügig bekämpft werden.