Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Metzgerei in der Vorderen Straße in Merklingen (Weil der Stadt) eingebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter sich durch Manipulation eines Türschlosses Zutritt zum Gebäude verschafften. Derzeitigen Ermittlungen zufolge wurden Kleidungsstücke aus einem Mitarbeiterspind sowie Lebensmittel im Wert von rund 300 Euro entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weil der Stadt unter Telefon 0 70 33 / 5 27 70 zu melden.