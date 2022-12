Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in den Kindergarten in der Mittleren Straße im Weil der Städter Ortsteil Merklingen eingebrochen. Der Polizei zufolge durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten schließlich Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Weil der Stadt unter 0 70 33 / 5 27 70 zu melden. Erst in der Nacht auf Donnerstag hatte es einen Einbruch in eine Merklinger Metzgerei gegeben.