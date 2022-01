Weil der Stadt - Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstag zwischen 12 und 20 Uhr in ein Wohnhaus in der Maybachstraße in Merklingen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, öffnete der Einbrecher zunächst gewaltsam ein Fenster und stieg dann in das Haus ein. Das Haus durchsuchte er anschließend komplett. Seine Beute: mehrere Hundert Euro Bargeld.