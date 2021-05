Polizeibericht aus Weil der Stadt Ein Lamm stirbt nach einer Hetzjagd

Weil der Stadt - Auf einer Schafweide bei Merklingen sind am Dienstag in der Zeit zwischen 6 und 10 Uhr ein Bock, zwei Mutterschafe und zwei Lämmer derart gehetzt worden, dass eines der Lämmer in einen Elektrozaun rannte und starb. Laut der Polizei konnte sich das drei Monate alte Lamm nicht mehr befreien, war dadurch dauerhaft Strom ausgesetzt und kam so mutmaßlich zu Tode. Die Schafweide befindet sich westlich der Kreisstraße 1021 unterhalb des „Möttlinger Berg“ im Gewann „Kehle“ und ist auch als „Loch“ bekannt.