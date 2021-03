Wie die Polizei mitteilte, war der 19-Jährige in seinem Mitsubishi in Richtung Renningen unterwegs, als er gegen 21.25 Uhr in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn aufkam. Laut Zeugenaussage habe sich der Wagen mehrfach überschlagen, sei dann den die Straße begrenzenden Hang wieder heruntergerutscht und auf den Rädern zum Stehen gekommen. Am Auto entstand Totalschaden.