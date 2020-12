Polizeibericht aus Weil der Stadt Diebstahl-Serie: Beute aus sechs Pkw

Weil der Stadt - Der Polizeiposten Weil der Stadt hat es seit vergangenem Freitag mit einer Reihe von Diebstählen aus Pkw zu tun. Bislang unbekannte Täter öffneten im Zeitraum von Freitag bis Dienstag in insgesamt sechs bekannten Fällen zum Teil unverschlossene Fahrzeuge in Merklingen und Schafhausen. In drei Fällen waren die Täter erfolgreich und erbeuteten Bargeld und persönliche Gegenstände in dreistelligem Wert.