Polizeibericht aus Weil der Stadt Diebe in Merklingen unterwegs

Weil der Stadt - Bislang unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen zwischen 1 und 6 Uhr in Merklingen (Weil der Stadt) in ihr Unwesen getrieben. In der Käthe-Kollwitz-Straße durchsuchten sie einen vermutlich unverschlossenen Renault, der in einem Carport im Bereich eines Wohnhauses abgestellt war. Nachdem hier die Suche nach Wertvollem erfolglos verlaufen war, entwendeten die Täter aus einem angrenzenden offenen Schuppen ein ungesichertes Fahrrad. Darüber hinaus ließen sie ein weiteres Fahrrad mitgehen, das außerhalb des Schuppens, vermutlich ebenfalls ungesichert, stand. Bei den Rädern handelt es sich um zwei Mountainbikes. Ein graues Bike der Marke „Cube“ und ein schwarzes Zweirad der Marke „Stevens“.