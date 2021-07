Weil der Stadt - Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 21.30 und 5 Uhr einen Faltpavillon gestohlen. Das berichtet die Polizei. Dieser stand auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Josef-Beyerle-Straße in Weil der Stadt. Der Pavillon war schwarz, hatte eine Größe von etwa drei auf vier Metern und gehörte zu einer Imbissbude. Der Polizeiposten Weil der Stadt sucht nun nach Zeugen, die den Pavillon-Diebstahl beobachtet haben.