Polizeibericht aus Weil der Stadt Brand in einer Wohnung

Weil der Stadt - In der Hofmauerstraße im Weil der Städter Teilort Merklingen hat es am Sonntagabend gebrannt. Gegen 20.45 Uhr alarmierte eine Frau die Feuerwehr, weil sie einen Brand im Nachbarhaus bemerkt hatte. Vor Ort stellen die Einsatzkräfte fest, dass sich noch zwei Männer in dem Haus aufhielten, sie brachten sie nach draußen. Das Feuer war in der Wohnung eines 89-Jährigen ausgebrochen, der Rettungsdienst brachte ihn zur Beobachtung in ein Krankenhaus.