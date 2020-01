Polizeibericht aus Weil der Stadt Bei einer Kontrolle: Mann schluckt Drogen

Weil der Stadt - Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich ein 20-Jähriger und wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte ein 21-Jähriger verantworten. Während einer Personenkontrolle am Bahnhof in Weil der Stadt am Donnerstag gegen 21.50 Uhr bemerkten die Polizisten deutlichen Marihuanageruch.