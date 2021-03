Weil der Stadt - Wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt die Polizei seit Sonntagabend gegen einen 43 Jahre alten Mann, der gegen 20.30 Uhr zwischen Weil der Stadt und Merklingen unterwegs war. Ein Zeuge hatte sich gemeldet, nachdem ihm ein Alfa Romeo aufgefallen war, der in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. Das geparkte Fahrzeug wurde schließlich in Merklingen gefunden, die Beamten des Polizeireviers Leonberg ermittelten den vermeintlichen Fahrer. Da der 43-Jährige nach Alkohol roch, einen Atemalkoholtest jedoch verweigerte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.