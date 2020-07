Polizeibericht aus Weil der Stadt Autofahrer überfährt eine Verkehrsinsel

Weil der Stadt - Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr im Kreuzungsbereich Paul-Reusch-Straße und Malmsheimer Straße eine Verkehrsinsel überfahren. Dabei wurden ein Verkehrsschild und die Ölwanne des Wagens beschädigt. Das Auto verlor Öl. Von der Unfallstelle führte eine Ölspur in Richtung Malmsheim. Etwa einen Kilometer vor Malmsheim muss das Fahrzeug dann auf einem asphaltierten Waldweg stehen geblieben sein. An dieser Stelle entdeckte die Polizei eine größere Ölverschmutzung. Vermutlich wurde der Wagen hier abgeschleppt.