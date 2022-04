Polizeibericht aus Weil der Stadt Auto kommt auf der Seite zum Liegen

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von insgesamt 14 000 Euro ist es am Samstagmorgen gegen 11.15 Uhr auf der Kreisstraße 1021 zwischen Simmozheim und Merklingen gekommen. Die 18-jährige Fahrerin eines Skoda auf der Kreisstraße in Richtung Merklingen unterwegs, als sie zunächst auf schneeglatter Fahrbahn mit ihrem Auto ins Schleudern kam und anschließend auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kam ihr ein VW entgegen, in welchem eine 29-Jährige mit ihrem neun Monate alten Kind saßen.