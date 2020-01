Weil der Stadt - Auf der Bundesstraße 295 kam es am Donnerstag gegen 16.35 Uhr auf Höhe Weil der Stadt zu einem Unfall. Ein 23-Jähriger war mit seinem Traktor in Richtung Renningen unterwegs und wollte nach links in einen Landwirtschaftsweg abbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste er anhalten. Ein in gleiche Richtung fahrender 18-jähriger Ford-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät, fuhr auf den ihm vorausfahrenden VW eines 28-Jährigen auf und schob diesen unter den Auflieger des Traktors. Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der VW und der Ford mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 11 500 Euro.