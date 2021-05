Polizeibericht aus Weil der Stadt 87-Jährige fährt falsch herum in einen Kreisel

Weil der Stadt - Die Polizei (0 71 52 / 60 50) sucht Geschädigte, die am Samstagabend bei Weil der Stadt durch die Fahrweise einer 87 Jahre alten Autofahrerin gefährdet wurden. Wie die Polizei berichtet, war die Seniorin gegen 19.10 Uhr mit ihrem VW T-Roc auf der Ostelsheimer Steige in Richtung des Kreisverkehrs Weil der Stadt unterwegs, als eine nachfolgende Zivilstreife des Polizeireviers Leonberg auf die Dame aufmerksam wurde. Sie fuhr Schlangenlinien und geriet ab und an auf die Gegenfahrbahn.