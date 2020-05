Polizeibericht aus Weil der Stadt 85-Jähriger fährt Radler an

Weil der Stadt - Leichte Verletzungen hat 44 Jahre alter Radfahrer erlitten, der am Sonntag gegen 14.35 Uhr zwischen Bad Liebenzell-Möttlingen und Weil der Stadt angefahren wurde. Der Radler war von Möttlingen kommend in Richtung Weil der Stadt unterwegs. Ein 85 Jahre alter Ford-Fahrer fuhr in die Gegenrichtung. Auf Höhe der Abzweigung nach Simmozheim wollte der Ford-Fahrer nach links abbiegen und übersah vermutlich aus Unachtsamkeit den entgegenkommenden Radfahrer. Dieser wurde von dem Auto erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte schließlich auf die Straße.