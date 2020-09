Polizeibericht aus Weil der Stadt 49-Jähriger von S-Bahn erfasst

Weil der Stadt - Mit einer Fraktur an der Schulter, leichten Verletzungen am Kopf sowie Abschürfungen am Körper ist am Mittwoch Abend ein 49-Jähriger davon gekommen, der auf der Bahnstrecke zwischen Weil der Stadt und Renningen von einer S-Bahn erfasst worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Mann gegen 20.10 Uhr auf Höhe des Schießrainweges in Weil der Stadt aus noch unbekannten Gründen in den dortigen Gleisbereich begeben haben. Trotz unmittelbarer Einleitung einer Schnellbremsung konnte der Triebfahrzeugführer einer Richtung Renningen fahrenden S-Bahn den Zug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Der alkoholisierte 49-Jährige wurde an der Schulter touchiert. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.