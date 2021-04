Weil der Stadt - Eine 19-jährige Reiterin ist am Dienstag gegen 17.20 Uhr auf einem Feld- und Wiesenweg an der Landesstraße 1189 zwischen Schafhausen und Magstadt und Schafhausen von ihrem Pferd gestürzt. Das Reittier hatte sich wegen eines bellenden Hundes erschrocken und war danach ausgebrochen. Der Hund war wohl nicht angeleint und rannte auf die junge Frau und ihr Reittier zu, teilt die Polizei mit. Bei dem Sturz zog sich die 19-Jährige zunächst unklare Verletzungen zu. Sie wurde deshalb durch den Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.