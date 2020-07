Leonberg - Auf etwa 5000 Euro beläuft sich der Schaden, den ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag zwischen 9 und 14.45 Uhr in der Hauptstraße in Warmbronn angerichtet hat. Er war in Richtung B 295 unterwegs und streifte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A1 an der linken Seite. Anschließend machte er sich aus dem Staub.