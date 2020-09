Polizeibericht aus Sindelfingen Unfall: Senior wendet auf der B 464

Sindelfingen - Einen schweren Unfall hat ein 84-jähriger Autofahrer am späten Samstagvormittag auf der B 464 bei Sindelfingen verursacht. Er fuhr mit seinem Mercedes (B-Klasse) gegen 11 Uhr aus Richtung Sindelfingen kommend an der Anschlussstelle Dagersheim-Nord auf die B 464 in Richtung Renningen auf. Da er offensichtlich aber in Richtung Böblingen fahren wollte, wendete er sein Fahrzeug noch in der Auffahrt über die durchgezogene Linie. Auf der Durchgangsfahrbahn in Richtung Renningen kam es dann zur Kollision mit einem anderen Mercedes (C-Klasse), wobei dieser mit der Front in die Fahrerseite der B-Klasse prallte.