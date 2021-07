Ein bislang unbekannter Autofahrer ist Sindelfingen - geflüchtet, nachdem er am Dienstag gegen 7.20 Uhr ein zehnjähriges Mädchen mit seinem SUV gestreift und verletzt hatte. Das berichtet die Polizei. Das Kind war zunächst auf dem Weg zur Schule an einer Bushaltestelle in der Zimmerstraße in Sindelfingen ausgestiegen und wollte dort die Straße überqueren.