Auf einem Firmenparkplatz wurde der 56-Jährige angehalten und kontrolliert. Dabei händigte er den Polizisten Dokumente aus, in denen der Bestand der Bundesrepublik Deutschland angezweifelt wurde und sprach den Beamten die Rechtsgrundlage für ihr Einschreiten ab. In der Folge beschleunigte er erneut und die Beamten mussten zur Seite springen. Mit Unterstützung zweier weiterer Streifenbesatzungen konnte der Wagen des 56-Jährigen in der Rudolf-Diesel-Straße erneut gestoppt werden. Nachdem er sich weigerte auszusteigen, musste er zwangsweise aus dem Auto geholt werden. Da die Polizisten bei ihm Anzeichen auf Drogeneinfluss feststellten, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein des 56-Jährigen wurde beschlagnahmt.