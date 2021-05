Sindelfingen - Ein Mann in psychischem Ausnahmezustand, wie es die Polizei formuliert, hat am Donnerstagnachmittag eine Mitarbeiterin des Jugendamts angegriffen. Sie erlitt leichte Verletzungen. Gegen 14 Uhr machte sie sich auf zu einem Termin mit dem 32-Jährigen. Doch noch auf der Straße im Sindelfinger Osten griff er sie rücklings an und drückte sie auf die Motorhaube eines Autos. Ein Zeuge kam ihr zur Hilfe, sodass der Verdächtige von ihr abließ. Als die Polizei eintraf, versuchte er zu erst flüchten. Als das misslang, formte er mit den Schlüsseln eines Schlüsselbunds und seinen Fingern eine Schlagwaffe. Gegen das Anlegen der Handschellen wehrte er sich mit Tritten und bespuckte die Beamten und ließ sich auch im Weiteren nicht beruhigen. Bei dem Einsatz wurden der 32-Jährige sowie zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der Mann wurde zunächst in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, er muss mit einer Anzeige rechnen.