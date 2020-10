Polizeibericht aus Rutesheim Wer vermisst sein Fahrrad?

Rutesheim - Ein Junge hat am Montagmorgen um 7.45 Uhr sein Mountainbike in der Robert-Bosch-Straße in Rutesheim abgestellt und mit einem Zahlenschloss gesichert. Als er um 16 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass sein Rad gestohlen wurde. Am selben Abend entdeckte ein Bekannter des Jungen das gestohlene Bike, das mit zwei weiteren Rädern an eine Bachbrücke gekettet in der Straße „Im Kalk“ stand. Er benachrichtigte den Jungen, der sein Bike abholte.