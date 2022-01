Polizeibericht aus Rutesheim Verwirrter Senior verursacht Unfall

Anschließend entfernte sich der Mann trotz erheblicher Beschädigungen an seinem Auto von der Unfallstelle, wobei er kurz darauf durch eingreifende Zeugen gestoppt wurde. Sie blockierten die Weiterfahrt des 87-Jährigen mit ihren eigenen Fahrzeugen. Die hinzugerufene Polizei traf den Senior apathisch wirkend an. Aufgrund physischer und psychischer Mängel schien er nicht in der Lage zu sein, sein Auto sicher zu führen, weshalb die Beamten seinen Führerschein beschlagnahmten. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden.