Rutesheim - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag, 18.15 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr, Zugang einem Materialcontainer verschafft, der auf einer Baustelle in der Pforzheimer Straße in Rutesheim steht. Die Diebe stahlen ein Stromaggregat aus dem Container.