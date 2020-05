Polizeibericht aus Rutesheim Unbekannte stehlen BMW-Teile

Rutesheim - In der Hölderinstraße in Rutesheim haben bislang unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Dienstagnachmittag Teile aus einem dort abgestellten BMW gestohlen. Sie verschafften sich dazu Zugang ins Innere, demontierten das Navigationsgerät, das Kombiinstrument, das Lenkrad sowie die Bedienelemente in der Mittelkonsole. Der Wert des Diebesguts wurde auf etwa 4000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Rutesheim unter Telefon 0 71 52 / 99 91 00 zu wenden.