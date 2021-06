Mutwillig hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntag zwischen Mitternacht und 1 Uhr in der Flachter Straße in Rutesheim die Eingangstür eines Wohnhauses beschädigt, indem er eine Glasflasche dagegen warf. Dadurch ging die äußere Glasscheibe der doppelverglasten Tür zu Bruch. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Zeugen können sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Telefon 0 71 52 / 60 50, in Verbindung setzen.