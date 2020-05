Rutesheim - Alles andere als ein guter Maischerz: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter am Kirchplatz in Rutesheim die Heckscheibe eines geparkten BMW eingeschlagen. Zeugen mögen sich bitte bei dem Polizeiposten Rutesheim melden: Telefon 07152 / 999100.