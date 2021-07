Polizeibericht aus Rutesheim Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei

Rutesheim - Ein 16 Jahre alter Rollerfahrer ist am späten Mittwochabend vor einer Polizeikontrolle in Rutesheim geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, wollten die Beamten den Jugendlichen gegen 22 Uhr in der Dieselstraße kontrollieren. Dieser stellte seinen Roller auf dem Parkplatz eines Baumarktes ab und machte sich zu Fuß aus dem Staub. Sein Sozius, ebenfalls 16 Jahre alt, blieb zurück und wurde kontrolliert.