Polizeibericht aus Rutesheim Rohstrugel-Tafel abgerissen

Rutesheim - Die Rohstrugel-Hinweistafel vor dem Rutesheimer Rathaus ist am Wochenende abgerissen und beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, machten sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, an dem Schild zu schaffen. Dieses wurde am Montagmorgen in der Nähe gefunden. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte beim Polizeiposten Rutesheim unter der Telefonnummer 0 71 52 / 99 91 00.