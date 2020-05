Polizeibericht aus Rutesheim Rad in Raucherpause gestohlen

Rutesheim - Am Dienstag gegen 0.15 Uhr ist ein 36-Jähriger, der sich in der Flachter Straße in Rutesheim aufgehalten hatte, Opfer eines Diebstahls geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der 36-Jährige wenige Meter entfernt von einer Ampelanlage sein Fahrrad ab und wollte dort eine Zigarette rauchen. In diesem Moment sollen zwei unbekannte Männer auf ihn zugekommen sein und ihn angesprochen haben. Während einer der beiden Unbekannten den 36-Jährigen ablenkte, ging sich der zweite Täter heimlich zum Fahrrad, das er anschließend mitnahm.