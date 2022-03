Rutesheim - In der Nacht auf Samstag hat der bisher unbekannte Fahrer eines Minis auf der Bundesautobahn 8 bei Rutesheim mehrere Leitpfosten und ein Verkehrszeichen beschädigt. Die genaue Tatzeit ist der Polizei zufolge unbekannt. Der Mini-Fahrer war in Richtung Karlsruhe auf der Autobahn unterwegs, als er in der Ausfahrt nach Rutesheim vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und dabei Leitpfosten sowie Verkehrszeichen beschädigte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort und stellte das beschädigte Fahrzeug auf dem nahe gelegenen Parkplatz eines Freizeitparks ab. Der Schaden beträgt rund 5400 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07 11 / 6 86 90 melden können.